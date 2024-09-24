Гутерриш призвал принять во внимание основные документы ООН при урегулировании на Украине

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Сторонам конфликта на Украине необходимо обратить внимание на основополагающие документы ООН, которые могли бы способствовать установлению мира, считает генсек организации Антониу Гутерриш.

"На Украине настало время для мира, основанного на Уставе ООН, на международном праве, на резолюциях ООН", - сказал он, выступая на Генеральной Ассамблее организации.

Гутерриш отметил, что наиболее страдающей стороной конфликта являются гражданские лица, рушится жизнь многих людей, растет количество жертв, и именно соблюдение базовых принципов ООН могло бы оказать содействие мирному урегулированию.