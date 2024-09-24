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Гутерриш призвал активизировать усилия по урегулированию украинского кризиса

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш на заседании Совбеза Организации по Украине призвал усилить работу над урегулированием украинского кризиса.

"Давайте активизируем усилия по установлению мира на Украине. Справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира", - заявил во вторник Гутерриш.

Генсек добавил, что ООН "готова поддержать любые усилия, направленные на достижение этой цели".

Ранее во вторник Гутерриш заявил, что "на Украине настало время для мира, основанного на Уставе ООН, международном праве и резолюциях ООН".

ООН Антониу Гутерриш Украина
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