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Пашинян и Эрдоган встретились "на полях" сессии Генассамблеи ООН

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился в Нью-Йорке "на полях" 79-й сессии Генассамблеи ООН с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Соответствующие фото и видеокадры размещены в телеграм-канале Пашиняна.

Подробности встречи не приводятся.

В июне 2023 года Пашинян принял участие в церемонии инаугурации Эрдогана.

До этого главы Армении и Турции встречались в октябре 2022 года в Праге "на полях" первого саммита Европейского политического сообщества.

В июне 2024 года Пашинян и Эрдоган в ходе телефонного разговора заявили о политической воле урегулировать двусторонние отношения без предварительных условий.

Между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений, а граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары из-за карабахского конфликта. 14 января 2022 года в Москве состоялась первая встреча спецпредставителей Армении и Турции.

ООН Генассамблея Армения Никол Пашинян Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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