Пашинян заявил о готовности немедленно подписать мирное соглашение с Азербайджаном

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов подписать согласованный на 80% мирный договор с Азербайджаном немедленно и продолжить переговоры по нерешенным вопросам.

"Мир между Арменией и Азербайджаном не только возможен, но и достижим. Президент Азербайджана и я много раз заявляли, что как минимум 80 процентов мирного соглашения согласовано", - сказал Пашинян на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, "чтобы воспользоваться этой исторической возможностью и избежать риска зайти в тупик, Армения предлагает взять то, что уже согласовано в проекте соглашения, подписать его, заключить мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, а затем продолжить переговоры по нерешенным вопросам".

"Мы готовы сделать это прямо сейчас", - подчеркнул армянский премьер.

Он отметил, что подписание мирного договора с уже согласованными статьями значительно облегчит разрешение спорных вопросов.

"Уже согласованные части проекта мирного соглашения предоставляют инструменты для этого: один из них - дипломатические отношения, которые должны быть установлены между Арменией и Азербайджаном, а второй - совместная армяно-азербайджанская комиссия по контролю за реализацией мирного соглашения", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что в Конституции Армении нет территориальных претензий к Азербайджану, "и мы можем предоставить подробные письменные доказательства относительно этого всем нашим заинтересованным международным партнерам".

Пашинян заявил, что Армения готова открыть транспортные коммуникации как для Азербайджана, так и для Турции, обеспечить безопасность прохождения грузов, транспортных средств и людей по своей территории.

"Кстати, все утверждения о том, что Армения где-то, в каком-то документе якобы согласилась, что третьи силы должны обеспечивать безопасность коммуникаций на ее территории, являются просто искажением действительности. Обязательство Армении однозначно: гарантировать безопасность грузов, транспортных средств и людей на своей территории, и мы это гарантируем", - сказал армянский лидер.