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Великобритания призвала своих граждан покинуть Ливан

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Британское правительство призывает своих граждан немедленно покинуть Ливан, а также сообщает о переброске на Кипр около 700 военнослужащих для усиления военного присутствия на Ближнем Востоке.

"События последних часов и дней продемонстрировали, насколько нестабильной является эта ситуация, и именно поэтому наше послание ясно: британские граждане должны немедленно покинуть страну", - заявил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили.

В заявлении сообщается, что "около 700 военнослужащих Великобритании отправятся на Кипр в ближайшие часы, поскольку правительство продолжает готовить свои планы действий в чрезвычайных ситуациях после значительной эскалации между Израилем и Ливаном".

При этом отмечается, что ВВС Великобритании "располагают самолетами и транспортными вертолетами в режиме ожидания для оказания поддержки в случае необходимости".

"Мы продолжаем призывать все стороны прекратить конфликт, чтобы предотвратить дальнейшую трагическую гибель людей. Наше правительство обеспечивает все необходимые приготовления для оказания поддержки британским гражданам в случае ухудшения ситуации", - добавил Хили.

Великобритания Джон Хили Ливан Кипр
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