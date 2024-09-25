Поиск

Британия перебросила авиацию и военных для эвакуации своих граждан из Ливана

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Великобритания перебросила в район Ближнего Востока авиационную группу и около 700 военнослужащих для проведения эвакуации своих граждан из Ливана на фоне израильских ударов по югу страны, сообщило издание Forces News.

В миреВеликобритания призвала своих граждан покинуть ЛиванЧитать подробнее

Военные самолеты и вертолеты, а также около 700 военнослужащих размещены на базе Акротири на Кипре.

В Восточном Средиземноморье также курсирует британский ракетный эсминец HMS Duncan.

Ранее Лондон призвал британцев срочно покинуть Ливан.

"События последних часов и дней продемонстрировали, насколько нестабильна эта ситуация, поэтому наше послание ясно: британские граждане должны покинуть страну сейчас", - заявил министр обороны Джон Хили.

Ливан Кипр Великобритания Ближний Восток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские ВВС атаковали 60 объектов разведывательного отдела "Хезболлы"

Эрдоган заявил, что не все страны НАТО хотят видеть Украину в альянсе

Эрдоган заявил, что не все страны НАТО хотят видеть Украину в альянсе

Профсоюз VW предупредил о возможных забастовках в Германии в декабре

Профсоюз VW предупредил о возможных забастовках в Германии в декабре

Песков назвал фатальной ошибкой Киева его позицию о принуждении РФ к миру

Минюст США обвинил Visa в нарушении антимонопольного законодательства

Минюст США обвинил Visa в нарушении антимонопольного законодательства

Что случилось этой ночью: среда, 25 сентября

Обострение палестино-израильского конфликта

"Хезболла" подтвердила гибель своего командира в результате израильского удара

Обострение палестино-израильского конфликта

Переговоры между Израилем и ХАМАС как никогда далеки от соглашения

Что произошло за день: вторник, 24 сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });