Британия перебросила авиацию и военных для эвакуации своих граждан из Ливана

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Великобритания перебросила в район Ближнего Востока авиационную группу и около 700 военнослужащих для проведения эвакуации своих граждан из Ливана на фоне израильских ударов по югу страны, сообщило издание Forces News.

Военные самолеты и вертолеты, а также около 700 военнослужащих размещены на базе Акротири на Кипре.

В Восточном Средиземноморье также курсирует британский ракетный эсминец HMS Duncan.

Ранее Лондон призвал британцев срочно покинуть Ливан.

"События последних часов и дней продемонстрировали, насколько нестабильна эта ситуация, поэтому наше послание ясно: британские граждане должны покинуть страну сейчас", - заявил министр обороны Джон Хили.