Пашинян заявил о готовности Еревана подписать мирный договор с Баку

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом Турции Реджепом Тайип Эрдоганом "на полях" сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Ереван готов подписать соглашение о мире с Азербайджаном.

"Премьер-министр Пашинян проинформировал президента Эрдогана о текущей ситуации в процессе армяно-азербайджанского урегулирования, готовности подписать соглашение об урегулировании отношений, а также об инициативе правительства Армении "Перекресток мира", - заявили в пресс-службе армянского правительства.

Пашинян и Эрдоган "подробно остановились на уже предпринятых шагах и существующих договоренностях в рамках процесса нормализации армяно-турецких отношений", отмечается в сообщении.

"Подчеркнута готовность продолжить процесс урегулирования без предварительных условий и придать новый импульс отношениям. Стороны также обсудили региональные вопросы", - говорится в релизе.