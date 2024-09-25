Глава МИД КНР заявил, что Китай продолжит усилия по украинскому урегулированию

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Пекин продолжит инициативы, нацеленные на поиск решения украинского кризиса, заявил во вторник глава МИД КНР Ван И.

"Мы продолжим контактировать со всеми странами, будем работать над мирными переговорами", - сказал он, выступая на заседании СБ ООН.

Со своей стороны, глава Госдепа Энтони Блинкен в ходе своего выступления в очередной раз раскритиковал Китай, который, по его мнению, поставляет России товары, необходимые для усиления ВПК. Также он повторил обвинения в адрес Тегерана и Пхеньяна о военно-техническом сотрудничестве с Россией.