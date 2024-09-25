Боррель на встрече с Ван И раскритиковал помощь Пекина Москве

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на встрече с главой МИД КНР Ван И заявил, что осуждает предоставление помощи России со стороны Китая, сказано в пресс-релизе Европейской внешнеполитической службы.

Боррель выразил убежденность в том, что китайская материально-техническая и дипломатическая поддержка России (...) способствует прямой угрозе европейской безопасности.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию в Южно-Китайском море и конфликт на Ближнем Востоке.

Боррель и Ван И провели встречу на полях Генассамблеи ООН.