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Боррель на встрече с Ван И раскритиковал помощь Пекина Москве

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на встрече с главой МИД КНР Ван И заявил, что осуждает предоставление помощи России со стороны Китая, сказано в пресс-релизе Европейской внешнеполитической службы.

Боррель выразил убежденность в том, что китайская материально-техническая и дипломатическая поддержка России (...) способствует прямой угрозе европейской безопасности.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию в Южно-Китайском море и конфликт на Ближнем Востоке.

Боррель и Ван И провели встречу на полях Генассамблеи ООН.

Ван И Евросоюз Жозеп Боррель ООН Китай
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