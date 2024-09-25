Китайская ракета вывела на орбиту пять спутников

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Китайская коммерческая ракета "Лицзянь-1 Y4" (Kinetica-1) в среду успешно вывела на орбиту пять спутников, сообщила компания-разработчик носителя CAS Space Академии наук КНР.

Запуск ракеты был осуществлен с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая в 7:33 по пекинскому времени (в 2:33 по Москве).

Научно-исследовательские спутники были выведены на запланированные орбиты.

"Лицзянь-1" - четырехступенчатая твердотопливная ракета высотой 30 метров, которая способна выводить на низкую околоземную орбиту до двух тонн полезной нагрузки.