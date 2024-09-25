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Microsoft инвестирует $1,3 млрд в развитие облака и ИИ в Мексике

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Microsoft Corp. планирует инвестировать $1,3 млрд в расширение инфраструктуры в сфере искусственного интеллекта и облачных вычислений в Мексике в течение трех лет. Об этом заявил гендиректор американского ИТ-гиганта Сатья Наделла.

Инвестиции, в частности, будут направлены на внедрение новых технологий в малый и средний бизнес, а также на поддержку инициативы мексиканского правительства по повышению квалификации населения в сфере ИИ, которая охватит порядка 5 млн человек.

Microsoft активно взаимодействует с мексиканскими компаниями, включая Grupo Bimbo и Cemex, и образовательными учреждениями, в том числе с Монтеррейским институтом технологий.

Акции Microsoft подорожали на 0,2% на дополнительных торгах во вторник. С начала года капитализация компании увеличилась на 14,1% до $3,19 трлн, тогда как индекс S&P 500 за этот период прибавил 20%.

Microsoft Мексика
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