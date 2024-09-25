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Израиль сбил ракету "Хезболлы", запущенную по штабу "Моссада"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Силы ПВО Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватили ракету, которую "Хезболла" запустила по штаб-квартире разведывательной службы "Моссад", сообщает в среду The Times of Israel.

"После сигналов воздушной тревоги в районе Тель-Авива и Нетании запущенная с территории Ливана ракета класса "земля-земля" была обнаружена, ее сбили силы ПВО ЦАХАЛ", - говорится в телеграм-канале израильской армии.

Также отмечается, что после атаки израильские военные нанесли удар по ракетной установке, из которой ракета была запущена.

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Вместе с тем The Times of Israel сообщает, что в "Хезболле" взяли ответственность за атаку, подтвердив, что целью ракеты Qader 1 был именно штаб "Моссада". В группировке заявили, что атака стала ответом на взрывы пейджеров и раций в Ливане на прошлой неделе, а также убийство нескольких командующих.

Ранее в разных частях Ливана одновременно взорвались пейджеры у членов движения "Хезболла". По данным CNN, за взрывами пейджеров в Ливане стоял Израиль: это была совместная операция израильской разведки и армии. Позже взрывы произошли в пригороде Бейрута и в южных районах Ливана. В "Хезболле" сообщили, что взорвались портативные рации, которые члены движения используют для коммуникации.

Израиль ЦАХАЛ Хезболла Ливан Моссад Тель-Авив
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