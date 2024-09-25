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Танкер-заправщик авианосной группы США на Ближнем Востоке получил повреждения, сев на мель

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Американская авианосная группа во главе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln, находящаяся в Аравийском море, осталась без танкера снабжения, который сел на мель у берегов Омана. Об этом сообщила информационная служба Военно-морского института Соединенных Штатов.

ВМС США подтвердили аварию с танкером USNS Big Horn. Утечки топлива не произошло, но оказалось частично затоплено машинное отделение из-за повреждения корпуса.

Морские буксиры в настоящее время пытаются переместить судно в ближайший порт для ремонта, на который может понадобиться более месяца.

США USS Abraham Lincoln USNS Big Horn Оман
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