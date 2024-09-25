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Лавров назвал отношения РФ и КНР одним из важнейших стабилизирующих элементов жизни в мире

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Контакты между Москвой и Пекином всегда полезны обеим сторонам, отношения двух стран за три четверти века стали важным элементом международной жизни, сказал в среду глава МИД РФ Сергей Лавров в начале встречи с китайским коллегой Ван И.

Встреча проходит на "полях" высокой недели Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Лавров отметил, что общение с китайским министром "всегда взаимополезно".

Российский министр подчеркнул, что за 75 лет российско-китайские отношения "достигли уровня всеобъемлющего партнерства, стратегического взаимодействия, стали одним из важнейших элементов международной жизни, стабилизирующим элементом". Одновременно эти отношения - "очень важный важный фактор внутреннего развития КНР и РФ".

В свою очередь Ван И напомнил, что "скоро наступит 75-летний юбилей наших отношений, - хорошее и очень большое событие".

"Вечная дружба, соседство, всестороннее стратегическое партнерство, таким образом мы можем продвигать наши отношения смело вперед", - сказал глава МИД КНР.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что встреча с Ван И стала первой из множества, которые проведет в среду российский министр.

КНР Ван И Мария Захарова Сергей Лавров
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