Эстония направит до четверти оборонного бюджета на закупку дальнобойных боеприпасов

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Одобренная правительством Эстонии стратегия государственного бюджета предусматривает закупку до 2031 года дальнобойных боеприпасов на сумму 1,6 млрд евро, что означает инвестирование в них в ближайшие годы до четверти оборонного бюджета, сообщила пресс-служба Министерства обороны республики.

"В 2025-2028 годах Эстония будет ежегодно инвестировать в военную национальную оборону не менее 3,3% валового внутреннего продукта. По сравнению с союзниками по НАТО, Эстония сейчас находится по этому показателю на втором месте после Польши и опережает США. В 2025-2028 годах общая сумма оборонного бюджета составляет 5,6 млрд евро, к которым правительство добавило 1,6 миллиарда евро на приобретение боеприпасов к системам дальнобойным системам вооружений до 2031 года", - говорится в сообщении.

Министр обороны Ханно Певкур заявил, что свыше 50% оборонного бюджета будет направлено на закупки вооружения.

"Наша цель - чтобы каждое доверенное налогоплательщиком евро пошло на максимальное укрепление оборонительный щита Эстонии как на земле, так и в воздухе, а также на море", - сказал Певкур.

Он сообщил, что первые реактивные системы залпового огня HIMARS с дальностью стрельбы до 300 километров будут доставлены в Эстонию в 2025 году.

В составе Эстонской дивизии создается третий мобильный артиллерийский дивизион, для чего Эстония закупает у Франции 12 мобильных колесных пушек Caesar. В оборону юго-восточного направления Эстонии маневровые части пехотной бригады переводятся с грузовиков на новую бронированную технику.

Из противотанковых средств будут закуплены ракеты Javelin и Spike LR. Будет продолжена закупка беспилотной авиации.

В 2025 году ПВО Эстонии пополнится средствами средней дальности: системой Iris-T производства Германии, продолжатся поставки пусковых установок для ПЗРК Piorun польского производства

Военно-морской флот продолжит оснащение дивизиона береговой обороны, закупку противокорабельных ракетных комплексов и морских мины.

Параллельно с созданием независимого оборонного потенциала Силам обороны будет и дальше развиваться коллективная оборона НАТО путем строительства дополнительной инфраструктуры, будет делаться упор на отработку оборонных планов с союзниками.

Эстония продолжит оказывать Украине помощь в размере 0,25 процента своего валового внутреннего продукта, прежде всего продукцией национальной оборонной промышленности.