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Главы МИД РФ и Индии обсудили украинский кризис

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Главы МИД РФ и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар в ходе встречи на "полях" мероприятий по линии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудили вопросы сотрудничества двух стран, международные темы, в том числе связанные с урегулированием украинского кризиса, сообщил в среду МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, актуальные темы международной повестки дня, включая подготовку к предстоящему саммиту БРИКС в Казани, процесс урегулирования кризиса вокруг Украины, а также ситуацию в АТР в связи с попытками стран Запада экспортировать в регион элементы структур НАТО", - говорится в сообщении МИД РФ, размещенном на его сайте.

Согласно сообщению, стороны "условились продолжать координировать подходы к взаимодействию России и Индии в ключевых многосторонних форматах".

Ранее Лавров уже встретился с коллегами из Китая и Мальты, а также выступил на совещании министров иностранных дел "группы двадцати".

БРИКС Сергей Лавров Субраманьям Джайшанкар Украина Индия
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