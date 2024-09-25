Лавров проводит переговоры с главой МИД Венесуэлы

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров продолжает череду двусторонних встреч "на полях" мероприятий по линии Генассамблеи ООН.

Министр проводит переговоры с коллегой из Венесуэлы Иваном Хилем. Перед началом Лавров поинтересовался у Хиля, когда тот приехал, и как идет рабочий процесс, в ответ на что венесуэльский министр отметил, что "повестка очень насыщенная".

В сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ, говорится, что "в ходе встречи, прошедшей в доверительной атмосфере, подтверждено совпадение подходов России и Венесуэлы по актуальным мировым проблемам, намечены дальнейшие шаги по углублению внешнеполитической координации, в частности, в рамках Группы друзей в защиту Устава ООН".

"Констатирована приверженность построению подлинно многополярного мира, необходимость неукоснительного соблюдения всеми странами норм международного права и отказа от применения односторонних принудительных мер в качестве инструмента вмешательства в дела суверенных государств", - подчеркивают на Смоленской площади.

Лавров и Хиль в ходе встречи отметили динамичное развитие двусторонних отношений в русле стратегического партнерства, условились о планах по их всестороннему укреплению, добавили в МИД РФ.

Ранее Лавров уже провел переговоры с коллегами из КНР, Мальты, Индии, Сент-Винсента и Гренадин, генсеком Лиги арабских государств (ЛАГ), государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином.