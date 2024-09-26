Глава МИД Ирана заявил, что Ближний Восток стоит на пороге полномасштабной катастрофы

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Ближнему Востоку грозит полномасштабная катастрофа, если Совет безопасности ООН не вмешается в ситуацию в Ливане, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

"Регион находится на грани полномасштабной катастрофы. Если это не остановить, мир столкнется с катастрофическими последствиями", - заявил Аракчи журналистам на брифинге "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Глава МИД Ирана призвал Совет безопасности ООН вмешаться и восстановить безопасность в регионе.

Он отметил, что Иран поддерживает ливанское движение "Хезболла" в "справедливом деле группы по защите Ливана" от Израиля.

"Мы поддерживаем народ Ливана всеми средствами", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Ирана.

Аракчи добавил, что Тегеран не останется равнодушным в случае полномасштабной войны между Израилем и "Хезболлой" в Ливане.

Согласно данным министерства здравоохранения Ливана, которые приводит телеканал CNN, по меньшей мере 81 человек погиб и 403 получили ранения в результате израильских авиаударов в среду.

Организация объединенных наций заявила, что более 90 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома в результате пятидневных израильских ударов по Ливану. Около 600 человек были убиты и тысячи ранены.