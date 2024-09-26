США и Франция работают над 21-дневным планом прекращения огня между Израилем и Ливаном

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Франция работает с США над предложением о временной паузе в боевых действиях между Израилем и "Хезболлой", сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

"Дипломатическое решение действительно возможно. В последние дни мы работали с нашими американскими партнерами над соглашением о временном прекращении огня сроком на 21 день, чтобы обеспечить возможность для переговоров", - заявил Барро.

Он отметил, что предложение Парижа и Вашингтона будет обнародовано в ближайшее время.

"Мы рассчитываем на то, что обе стороны примут его без промедления, чтобы защитить гражданское население и начать дипломатические переговоры," - сказал глава МИД Франции.

Тем временем телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных официальных лиц США сообщил, что Вашингтон надеется обнародовать свое предложение для Израиля и "Хезболлы" о прекращении огня уже 26 сентября.

Один из источников телеканала сообщил, что администрация президента США Джо Байдена всерьез взялась за посредничество в прекращении огня после того, как в понедельник советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан поговорил по телефону с высокопоставленным израильским чиновником Роном Дермером.

Между тем, один европейский дипломат, беседовавший с CNN, выразил скептицизм по поводу этих усилий.

По его мнению, "причин для оптимизма прямо сейчас" нет.

Он отметил, что переговоры продвигаются вперед, но "ситуация ухудшается и обостряется с каждым часом".