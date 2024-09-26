Поиск

США и Франция работают над 21-дневным планом прекращения огня между Израилем и Ливаном

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Франция работает с США над предложением о временной паузе в боевых действиях между Израилем и "Хезболлой", сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

"Дипломатическое решение действительно возможно. В последние дни мы работали с нашими американскими партнерами над соглашением о временном прекращении огня сроком на 21 день, чтобы обеспечить возможность для переговоров", - заявил Барро.

Он отметил, что предложение Парижа и Вашингтона будет обнародовано в ближайшее время.

"Мы рассчитываем на то, что обе стороны примут его без промедления, чтобы защитить гражданское население и начать дипломатические переговоры," - сказал глава МИД Франции.

Тем временем телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных официальных лиц США сообщил, что Вашингтон надеется обнародовать свое предложение для Израиля и "Хезболлы" о прекращении огня уже 26 сентября.

Один из источников телеканала сообщил, что администрация президента США Джо Байдена всерьез взялась за посредничество в прекращении огня после того, как в понедельник советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан поговорил по телефону с высокопоставленным израильским чиновником Роном Дермером.

Между тем, один европейский дипломат, беседовавший с CNN, выразил скептицизм по поводу этих усилий.

По его мнению, "причин для оптимизма прямо сейчас" нет.

Он отметил, что переговоры продвигаются вперед, но "ситуация ухудшается и обостряется с каждым часом".

Ливан Израиль США Франция Джейк Салливан Жан-Ноэль Барро
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Конгресс США одобрил временный бюджет

Лавров и Сиярто обсудили российско-венгерское сотрудничество и ситуацию на Украине

Лавров и Сиярто обсудили российско-венгерское сотрудничество и ситуацию на Украине
Военная операция на Украине

Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $375 млн

Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $375 млн

Тропический шторм "Хелен" усилился до урагана

Тропический шторм "Хелен" усилился до урагана
Обострение палестино-израильского конфликта

В результате атаки Эйлата беспилотниками пострадали два человека

IT-сбой обрушил цену газа в системе балансировки TTF ниже минус $10000 за тысячу кубов

IT-сбой обрушил цену газа в системе балансировки TTF ниже минус $10000 за тысячу кубов

Что произошло за день: среда, 25 сентября

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские ВВС атаковали 60 объектов разведывательного отдела "Хезболлы"

Израильские ВВС атаковали 60 объектов разведывательного отдела "Хезболлы"

Эрдоган заявил, что не все страны НАТО хотят видеть Украину в альянсе

Эрдоган заявил, что не все страны НАТО хотят видеть Украину в альянсе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });