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Эсминец японских сил самообороны впервые прошел через Тайваньский пролив

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Корабль сил самообороны Японии впервые прошел через Тайваньский пролив, отделяющий Тайвань от материкового Китая, передает агентство "Киодо".

По данным источников агентства, эсминец "Садзанами" вместе с австралийскими и новозеландскими кораблями осуществил проход через пролив в среду.

"Киодо" обращает внимание, что такой проход "является вызовом для растущей военной напористости Китая в регионе".

Проходы иностранных кораблей через Тайваньский пролив вызывают резко негативную реакцию Пекина.

Ранее в сентябре в связи с проходом через пролив двух кораблей Германии официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь заявил, что "свобода навигации не означает свободу безответственных действий и тем более ее нельзя использовать для провокаций и угрозы суверенитету и безопасности Китая".

Он подчеркнул, что "китайские вооруженные силы всегда в боевой готовности для принятия серьезных мер по пресечению любой провокации и решительной защиты суверенитета, и территориальной целостности Китая, а также мира и стабильности в Тайваньском проливе".

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин также сказала, что "тайваньский вопрос - не вопрос свободы навигации, а вопрос суверенитета и территориальной целостности Китая". Пекин, по ее словам, "категорически выступает против провокаций, угрожающих суверенитету и безопасности Китая под предлогом свободы навигации".

КНР Тайваньский пролив Япония Тайвань
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