Республиканцы в Конгрессе США призывают Зеленского держаться подальше от американской политики

Спикер Палаты представителей Джонсон просит президента Украины уволить посла в США

Лидер республиканцев в Сенате США Джон Тьюн Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Республиканцы в Конгрессе США вслед за экс-президентом Дональдом Трампом обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского и призвали его держаться подальше от американской политики.

"Я думаю, что это колоссальный просчет президента Зеленского. Если он хочет поддержать Украину, ему следует держаться подальше от американской политики", - заявил телеканалу CNN сенатор Джон Корнин.

Лидер республиканцев в Сенате Джон Тьюн также порекомендовал Зеленскому "держаться подальше от американской политики" после того, как президент Украины в интервью The New Yorker назвал кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнса "слишком радикальным".

"У них (Вэнса и Зеленского - ИФ) есть некоторые разногласия по некоторым вопросам, но не его дело оспаривать это здесь, в разгар американских выборов", - отметил Тьюн в беседе с CNN.

Как сообщает телеканал, в среду республиканцы из Палаты представителей раскритиковали визит Зеленского на завод по производству боеприпасов в Пенсильвании в преддверии ключевых встреч с Байденом и другими союзниками.

Республиканцы утверждают, что визит президента Украины в Пенсильванию - ключевой штат на президентских выборах 2024 года - был совершен с целью оказания политической поддержки демократам.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон призвал Зеленского уволить посла Украины в США Оксану Маркарову за организацию поездки в Пенсильванию.

"Поездка явно была предвыборным мероприятием, направленным на помощь демократам, и явно является вмешательством в выборы", - говорится в письме Джонсона Зеленскому.

Он потребовал уволить Маркарову, так как она не может "честно и эффективно выполнять функции дипломата в этой стране".

Тем временем председатель Палаты представителей по надзору Джеймс Комер начал расследование использования Зеленским американского самолета для полета на объект в Пенсильвании.

"Комитет стремится определить, пыталась ли администрация Байдена-Харрис использовать иностранного лидера в интересах президентской кампании вице-президента Харрис ", - написал Комер в письме, направленном в Белый дом, министерство юстиции и министерство обороны.

Кроме того, телеканал CNN со ссылкой на источники сообщает, что лидеры республиканцев отказываются встречаться с Зеленским, пока он находится в Вашингтоне.

Трамп и спикер палаты представителей в настоящее время не планируют встречаться с президентом Украины, уточнили источники телеканала.

В то же время у лидера меньшинства в Палате представителей демократа Хакима Джеффриса и вице-президента Харрис запланированы встречи с Зеленским.

Ранее Трамп раскритиковал Зеленского и заявил, что украинский президент "отказывается заключать сделку" с Россией.

"Мы продолжаем отдавать миллиарды долларов человеку, который отказался заключать сделку, Зеленскому. (...) У вас есть страна, которая была уничтожена, и ее невозможно восстановить", - сказал Трамп во время предвыборной речи в Северной Каролине.