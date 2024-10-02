Трамп после дебатов кандидатов в вице-президенты заявил, что не ошибся с выбором Вэнса

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что его кандидат на пост вице-президента Джей Ди Вэнс выступил на дебатах отлично, доказав этим, что достоин столь высокой должности.

"Джей Ди выступил фантастически вчера вечером. Его выступление подтвердило правильность моего выбора", - сказал Трамп в эфире Fox News Digital.

При этом Трамп подверг критике кандидата в вице-президенты от демократов Тима Уолза. По словам бывшего президента США, Уолз "опозорил себя и Демократическую партию".

"Стране нужны умные люди, а не те, кто не может и двух слов связать", - подчеркнул Трамп.

В ночь на среду кандидаты в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс и Демократической партии Тим Уолз приняли участие в первых и, вероятно, единственных дебатах перед президентскими выборами.

Предвыборный штаб вице-президента США Камалы Харрис заявил, что кандидат в вице-президенты от Демократической партии Тим Уолз выиграл дебаты.

Президент США Джо Байден также отреагировал на дебаты, заявив, что Уолз доказал, что у него есть все необходимое, чтобы стать вице-президентом.