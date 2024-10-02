Поиск

Трамп после дебатов кандидатов в вице-президенты заявил, что не ошибся с выбором Вэнса

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что его кандидат на пост вице-президента Джей Ди Вэнс выступил на дебатах отлично, доказав этим, что достоин столь высокой должности.

"Джей Ди выступил фантастически вчера вечером. Его выступление подтвердило правильность моего выбора", - сказал Трамп в эфире Fox News Digital.

При этом Трамп подверг критике кандидата в вице-президенты от демократов Тима Уолза. По словам бывшего президента США, Уолз "опозорил себя и Демократическую партию".

"Стране нужны умные люди, а не те, кто не может и двух слов связать", - подчеркнул Трамп.

В ночь на среду кандидаты в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс и Демократической партии Тим Уолз приняли участие в первых и, вероятно, единственных дебатах перед президентскими выборами.

Предвыборный штаб вице-президента США Камалы Харрис заявил, что кандидат в вице-президенты от Демократической партии Тим Уолз выиграл дебаты.

Президент США Джо Байден также отреагировал на дебаты, заявив, что Уолз доказал, что у него есть все необходимое, чтобы стать вице-президентом.

Fox News Дональд Трамп Трамп Демократическая партия Вэнс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС взял на себя ответственность за нападение в Яффе

ХАМАС взял на себя ответственность за нападение в Яффе

Постпреды стран ЕС одобрили проект нового санкционного режима против России

Постпреды стран ЕС одобрили проект нового санкционного режима против России

Ирак, Казахстан и РФ заявили, что в сентябре вышли на соответствие своим квотам в ОПЕК+

Переговоры министров ОПЕК+ на JMMC сосредоточены вокруг компенсаций рядом стран сверхдобычи

Переговоры министров ОПЕК+ на JMMC сосредоточены вокруг компенсаций рядом стран сверхдобычи

В Банке Англии считают, что мировые рынки уязвимы перед риском резкой коррекции

В Банке Англии считают, что мировые рынки уязвимы перед риском резкой коррекции

Израильские военные ведут бои с "Хезболлой" на юге Ливана

Израильские военные ведут бои с "Хезболлой" на юге Ливана
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });