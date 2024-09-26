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ЕС во II квартале снизил объем импорта энергоносителей на 9,7% г/г до 178 млн т

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Европейский союз во втором квартале 2024 года импортировал 177,9 млн тонн энергоносителей на сумму 94,9 млрд евро, что ниже на 9,7% по объему и на 10,7% по стоимости по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщило статистическое управление ЕС.

Импорт природного газа упал на 31,4% в стоимостном выражении и на 9,5% по объемам поставок. Похожие показатели наблюдаются и для сжиженного природного газа (СПГ), где импорт сократился на 41,2% в денежном выражении и на 20,2% по объему.

Основными поставщиками природного газа для ЕС во втором квартале 2024 года остались Норвегия (43,5%) и Алжир (21,6%), опередив Россию, доля которой составила 15,5%. Для СПГ основными экспортерами стали США, обеспечившие 46% импорта, далее следуют РФ (16,8%) и Катар (11,9%).

Несмотря на общее снижение импорта энергоносителей, незначительный рост на 5,6% по сравнению со вторым кварталом 2023 года наблюдается в стоимости импортируемых нефтепродуктов, при этом физический объем сократился на 2,2%. В этом сегменте долю поставок обеспечивали США (15,1%), Норвегия (14,1%) и Казахстан (11,7%).

ЕС Евросоюз
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