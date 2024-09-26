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BASF сократит дивиденды на треть и планирует IPO сельскохозяйственного бизнеса

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Германская BASF SE, крупнейшая в мире химическая компания, планирует урезать дивидендные выплаты и рассматривает возможность листинга своего сельскохозяйственного бизнеса.

Как говорится в пресс-релизе, руководство рекомендует годовые дивиденды на уровне не менее 2,25 евро на акцию за текущий и последующие три года. Ранее компания обещала удерживать дивиденды на уровне прошлого года – 3,4 евро на акцию – и при возможности повысить их.

Чтобы компенсировать акционерам потери от снижения дивидендов, компания планирует выкупить собственные акции на сумму порядка 4 млрд евро к 2027 году. Совокупные выплаты акционерам, включая дивиденды и buyback, до конца 2028 года составят не менее 12 млрд евро.

Руководство BASF также рассматривает возможность размещения на фондовой бирже части акций своего сельскохозяйственного подразделения. Этот бизнес, занимающийся производством гербицидов и фунгицидов, а также семян, получил выручку в размере около 10 млрд евро в прошлом году, то есть порядка 15% совокупной выручки компании.

Акции BASF дешевеют на 2,4% в четверг. С начала текущего года капитализация компании снизилась на 9,3% до 40,46 млрд евро.

BASF Германия
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