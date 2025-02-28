BASF в 2024 году нарастила чистую прибыль почти в шесть раз

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Германская BASF SE, крупнейшая в мире химическая компания, в 2024 году нарастила чистую прибыль почти в шесть раз.

Годовая чистая прибыль компании составила 1,3 млрд евро против 225 млн евро в 2023 году. Показатель включает прибыль в размере 390 млн евро от продажи активов Wintershall Dea.

EBITDA без учета разовых факторов (показатель, который компания считает ключевым) выросла на 2% - до 7,9 млрд евро.

Выручка составила 65,3 млрд евро по сравнению с 68,9 млрд евро годом ранее. Свободный денежный поток снизился до 748 млн евро с 2,7 млрд евро.

BASF в 2025 году рассчитывает получить скорректированную EBITDA в диапазоне 8-8,4 млрд евро. Свободный денежный поток, как ожидается, составит 0,4-0,8 млрд евро.

Компания также рекомендует акционерам утвердить дивиденды за 2024 год в размере 2,25 евро на акцию против 3,4 евро годом ранее и в текущем году намерена нарастить экономию на расходах до 1,5 млрд евро с 1 млрд евро. Она по-прежнему планирует довести экономию до 2,1 млрд евро к концу 2026 года.

BASF владеет более чем 230 предприятиями, на которых работает свыше 112 тысяч человек. Компания поставляет свою продукцию заказчикам из 200 стран мира, она включает химикаты, пластмассы, горюче-смазочные материалы, ингредиенты для красок, лаков и клеев, продукты для сельского хозяйства (включая семена и гербициды), ингредиенты для пищевой и косметической промышленности.