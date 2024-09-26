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Байден поручил использовать выделенные на помощь Киеву средства до конца его президентства

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден сообщил, что распорядился до конца его пребывания в Белом доме использовать оставшиеся средства, выделенные на военную помощь Украине, сообщает в четверг Белый дом.

"Я распорядился, чтобы до конца моего срока пребывания на посту президента министерство обороны распределило остающиеся средства из выделенного для Украины фонда", - говорится в заявлении.

Байден пояснил, что речь идет, в частности, о $5,5 млрд, которые планируется использовать в рамках программы PDA: она предполагает передачу Украине оружия из арсеналов США. Взамен Пентагон закупает для собственных нужд более современное оружие.

Кроме того, $2,4 млрд планируется использовать в рамках другой программы, которая позволяет заказывать производство нового оружия для Украины. По мнению президента США, эта сумма "позволит Украине получить дополнительные средства ПВО, беспилотники, боеприпасы "воздух-поверхность", усилит ОПК Украины, поможет обслуживать уже имеющееся вооружение". В отличие от PDA, данная программа не позволяет быстро передавать Киеву оружие, так как сначала его нужно заказать и произвести.

Военная помощь Украине оказывается из средств, выделенных после длительных споров Конгрессом США ранее в этом году.

Джо Байден США Украина
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