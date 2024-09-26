Байден на встрече с Зеленским планирует объявить о новом пакете помощи Киеву на $2,4 млрд

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден на запланированной встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме может объявить о новом пакете военной помощи Украине на $2,4 млрд, сообщила газета Politico.

"Администрация Байдена готовит несколько крупных пакетов расходов для Украины, включая (...) пакет на $2,4 млрд, о котором, как ожидается, будет объявлено в четверг, когда Зеленский посетит Белый дом", - говорится в сообщении.

Этот пакет, как подтвердили изданию два официальных американских представителя на условиях анонимности, будет израсходован на производство оборонными производителями нового оружия и техники для Украины, а не на поставки из существующих запасов США.

Как сообщалось ранее в меморандуме, опубликованном Белым домом, Байден для оказания помощи Украине поручает направить до $375 млн в виде "оборонных единиц и услуг министерства обороны, а также на военное образование и подготовку".

Тем временем Госдепартамент США объявил, что Вашингтон предоставляет еще один "значительный пакет срочно необходимых вооружений и техники" украинским партнерам.

Пакет включает "дополнительные боеприпасы и поддержку для HIMARS (высокомобильной артиллерийской ракетной системы); артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм; кассетные боеприпасы; колёсные бронемашины с усиленной противоминной защитой MRAP и легкие тактические транспортные средства; патрульные катера; стрелковое оружие", сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, в новый пакет вошли ракеты для Javelin, противотанковые ракеты TOW и АТ-4, а также "запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт".

"Мы предоставим эту новую помощь как можно быстрее", - сообщили в Госдепартаменте.