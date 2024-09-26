Боррель призвал к выполнению резолюции Совбеза ООН 2006 года по Ливану

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель видит правовую основу для прекращения израильско-ливанского конфликта в принятой в 2006 году резолюции 1701 Совбеза ООН.

"Существует правовая основа для урегулирования израильско-ливанского конфликта. И эта основа, как вы знаете, - это знаменитая резолюция 1701", - сказал Боррель, выступая в Нью-Йорке на экстренном заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Ливане.

Текст его выступления опубликовала в четверг в Брюсселе Европейская внешнеполитическая служба.

При этом высокий представитель ЕС по иностранным делам посетовал, что принятая почти два десятилетия назад резолюция не была выполнена. Он также отметил неэффективность действий СБ ООН, который, по его словам, "регистрирует преступления, взаимные обвинения и обиды, не решая проблем", и, когда он договаривается по какому-то вопросу, то не может добиться результата.

"Так что, пожалуйста, давайте попробуем единогласно призвать к прекращению боевых действий вдоль "голубой линии" (израильско-ливанской границы - ИФ) и выполнению этой знаменитой резолюции 1701. Что еще мы можем сделать? Давайте хотя бы договоримся об этом и попытаемся ее выполнить", - призвал глава европейской дипломатии.

По его мнению, "эскалация ничего не решит, потому что война ничего не решает".

Боррель считает, что "то, что происходит на юге Ливана, нельзя отделить от того, что происходит в Газе".

"Одно влияет на другое. Но в то же время мы должны сделать все, чтобы избежать того, чтобы южный Ливан стал новой Газой. А он становится новой Газой", - констатировал глава дипломатии ЕС.