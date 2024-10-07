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Боррель призвал к прекращению огня на Ближнем Востоке

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ровно через год после террористических атак ХАМАС против Израиля 7 октября 2023 года настало время для прекращения огня на Ближнем Востоке.

"ЕС считает, что немедленное прекращение огня на всех фронтах - единственный способ добиться освобождения заложников и деэскалации этой чрезвычайно опасной ситуации для региона, которая может серьезно повлиять на весь мир. ЕС последовательно призывал к прекращению огня и работал с партнерами для достижения этого", - говорится в его заявлении Борреля.

По его словам, "годовщина 7 октября только умножает усилия ЕС по достижению этого регионального прекращения огня".

"Израильский народ не может смотреть в будущее с уверенностью, пока не будет уверен, что 7 октября больше никогда не повторится. Прошлый год также стал свидетелем ужасных страданий палестинского народа в Газе, а затем и на Западном берегу", - подчеркнул высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Боррель полагает, что "никакое военное решение не принесет будущего народам Израиля и Палестины".

"Только политическое решение принесет мир, безопасность и процветание. ЕС тесно сотрудничает со своими арабскими партнерами в вопросах продвижения и реализации решения о сосуществовании двух государств", - отметил глава европейской дипломатии.

Он пообещал, что ЕС "продолжит неустанно работать, чтобы проложить путь для дипломатии на различных фронтах". Основные шаги сейчас включают запуск политического процесса в Ливане для президентских выборов, развертывание ливанской армии на юге, более надежный мандат для Временных сил Организации Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ) и проведение срочной гуманитарной конференции, сообщил Боррель.

Жозеп Боррель Израиль Ливан ХАМАС Палестина Евросоюз Газа
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