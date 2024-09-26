Нетаньяху заявлял о поддержке планов перемирия с "Хезболлой" на 21 день и затем отверг их

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Израильский премьер Биньямин Нетаньяху выражал согласие на то, чтобы Израиль и движение "Хезболла" на 21 день прекратили огонь, но затем занял противоположную позицию, сообщает в четверг The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного дипломата западной страны.

"Непублично Израиль и Ливан заявляли посредникам о поддержке прекращения огня на 21 день на демаркационной линии между двумя странами - прежде, чем прошлой ночью США и Франция объявили публично о предложении", - информирует газета.

"Нетаньяху быстро дистанцировался от объявленного предложения и заявил, что Израиль продолжит ответные меры, и что Армия обороны Израиля будет атаковать "Хезболлу" со всей силы", - напоминает издание.

Источник The Times of Israel поделился мнением, что Нетаньяху поступает так же, как в случае с переговорами о перемири в Газе: в частном порядке он идет на уступки, но затем делает публичные заявления с целью успокоить своих сторонников, хотя при этом переговорному процессу наносится ущерб.

Между тем израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир пригрозил, что его партия "Оцма Йехудит" покинет правящую коалицию, если правительство Нетаньяху согласится на прекращения огня в Ливане. Одновременно с тем израильский министр обороны Йоав Галант после совещания с командованием войск одобрил план дальнейших наступательных действий против "Хезболлы".

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Париж работает с США над предложением о временной паузе в боевых действиях между Израилем и "Хезболлой" - на 21 день.

В канцелярии Нетаньяху заявили, что сообщения о возможном перемирии, появившиеся ранее в некоторых СМИ, являются ложными. "Это американо-французское предложение, на которое премьер-министр еще не давал ответа", - говорится в заявлении канцелярии.

Также представители премьера назвали сообщения израильских СМИ о том, что Нетаньяху дал указание ослабить атаки по "Хезболле", "противоположностью правды", отметив, что он, наоборот, приказал наносить удары по группировке в полную силу.