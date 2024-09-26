Bloomberg узнал о готовности США участвовать в инициативе G7 по выплате Киеву $50 млрд

Отмечается, что объем их взноса пока не ясен

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - США будут участвовать в инициативе "группы семи" (G7) по предоставлению Украине безвозмездного кредита на $50 млрд, однако объем их вклада будет зависеть от внесения изменений в режим санкций ЕС против России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.

"США сообщили ЕС, что внесут $20 млрд в масштабный план помощи Украине, возглавляемый G7, в случае, если союз усовершенствует режим антироссийских санкций, сделав его более предсказуемым", - пишет агентство.

Собеседники агентства подчеркнули, что даже если Евросоюз не внесет никаких изменений в положения по санкциям против РФ, Вашингтон все равно переведет средства для такого пакета помощи, "но в меньшем размере".

Bloomberg напоминает, что речь идет о продлении действия санкций против Москвы, которые охватывают замораживание российских активов. Вашингтон, в частности, потребовал от Европы более долгосрочного режима санкций для обеспечения того, чтобы прибыль от активов РФ оставалась доступной. В настоящее время режим санкций требует единогласного продления каждые полгода.

В свою очередь чиновник США также заявил агентству, что Вашингтон "намерен в полной мере участвовать в обязательствах по предоставлению Украине $50 млрд, однако масштаб взноса будет зависеть от того, какие заверения может дать ЕС по поводу того, как долго российские активы останутся замороженными".

Лидеры стран ЕС собираются обсудить соответствующий план помощи Украине на саммите 17-18 октября.

При этом Венгрия, которая в настоящий момент председательствует в Совете ЕС, предложила не принимать никаких решений по заблокированным активам РФ до президентских выборов в США 5 ноября.

Однако Еврокомиссия заявила государствам-членам, что США могут присоединиться к инициативе даже после выборов, но ЕС должен завершить законодательную работу по этому вопросу к концу октября.

По словам одного из источников, страны G7 собираются объявить об обязательствах на министерской встрече 25 октября.

Изначально ЕС и США договорились, что внесут одинаковую сумму - приблизительно по $20 млрд от каждой стороны. Затем, после выдвинутого Вашингтоном требования, союз предложил со своей стороны 35 млрд евро, что эквивалентно приблизительно $39 млрд.