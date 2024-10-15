Поиск

В ЕС заявили о согласии стран-членов по кредиту Украине на 35 млрд евро

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Независимо от развития дискуссии по Украине на саммите ЕС 17-18 октября, уже есть согласие государств-членов по займу в поддержку Киева на 35 млрд евро, заявил журналистам высокопоставленный чиновник Евросоюза.

"Нас будет интересовать то, что с момента, когда доход с замороженных российских активов позволит нам покрывать этот кредит, встает вопрос о риске. (...) Но в любом случае для Украины это ничего не меняет, она получит деньги", - сказал собеседник во вторник в Брюсселе представителям СМИ, знакомя их с повесткой предстоящей встречи европейских лидеров.

По его словам, главная цель данной дискуссии на саммите - это "подтвердить обязательства по поддержке Украины" и поставить больше оружия.

"Будет также обсуждаться вопрос о кредите в $50 млрд (по инициативе G7 под чрезвычайные доходы с замороженных российских активов - ИФ). Вопрос был согласован Комитетом постоянных представителей (Coreper) на минувшей неделе, Европейский парламент должен проголосовать за это на следующей неделе. И я думаю, что мы пошлем важный сигнал, пообещав эту сумму от Европы и за счет кредитов от других стран", - отметил функционер ЕС.

Накануне сообщалось, что Комитет по внешней торговле Европарламента согласился с предложением Еврокомиссии о выделении Украине кредита до 35 млрд евро в качестве вклада ЕС в проект макрофинансовой помощи стран G7 в $50 млрд.

Ожидается, что Европейский парламент окончательно утвердит это предложение на своей пленарной сессии в Страсбурге 21-24 октября, после чего последует соответствующее постановление Совета ЕС.

G7 ЕС Евросоюз Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подешевела более чем на 3% и торгуется у $74,41 за баррель

Песков заявил, что договор РФ-КНДР предполагает углубленное сотрудничество во всех сферах

В Сеуле сочли, что подрыв КНДР дорог в Южную Корею нарушает соглашение 2018 г.

КНДР взорвала со своей стороны участки дорог, соединяющих две Кореи

КНДР взорвала со своей стороны участки дорог, соединяющих две Кореи

Уолл-стрит завершила торги ростом

Уолл-стрит завершила торги ростом

Что случилось этой ночью: вторник, 15 октября

Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху заявил, что готов атаковать военные объекты Ирана вместо ядерных или нефтяных

Нетаньяху заявил, что готов атаковать военные объекты Ирана вместо ядерных или нефтяных
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль запросил у США систему ПРО THAAD несколько недель назад

Что произошло за день: понедельник, 14 октября

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });