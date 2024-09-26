Аббас призвал прекратить поставки вооружений Израилю и ввести санкции против него

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас, выступая на Генассамблее ООН в четверг, призвал международное сообщество отказаться от поставок оружия Израилю и ввести против него санкции.

"Прекратите направлять вооружение Израилю", - заявил Аббас.

"Международное сообщество должно немедленно ввести санкции в отношении Израиля", - добавил он.

Глава ПНА назвал действия израильской армии в секторе Газа "геноцидом" и подчеркнул необходимость прекратить конфликт.

"Я обращаюсь к вам сегодня, поскольку мой народ вот уже почти год подвергается одному из самых отвратительных преступлений нашей эпохи: это преступление - полномасштабная война и геноцид, которые совершает Израиль", - отметил он.

"Прекратите эти преступления. Прекратите их сейчас. Остановите убийства детей и женщин. Остановите геноцид", - добавил Аббас.

Он также раскритиковал израильскую армию за активизацию ударов по Ливану и заявил о необходимости прекратить геноцид и в Ливане.

Кроме того, Аббас представил ряд предложений, которые, по его мнению, необходимо реализовать на палестинских территориях для окончания конфликта. В частности, он призвал к "всеобъемлющему и немедленному прекращению огня в Газе, прекращению военной агрессии и нападений поселенцев-террористов на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме".

По мнению главы ПНА, необходимо наладить оперативные поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Аббас также призвал к "полному уходу Израиля из сектора Газа".

"Мы отказываемся от создания буферных зон или разделения Газы", - подчеркнул он.

Как заявил Аббас, важно прекратить "насильственное перемещение палестинцев за пределы сектора Газа и внутри анклава" и дать возможность перемещенным лицам вернуться домой. Он также отказался от идеи эвакуации палестинцев из анклава в Египет и Иорданию и поблагодарил правительства данных стран за отказ принимать перемещенных лиц из сектора Газа.

Важным условием глава ПНА назвал обеспечение безопасности гуманитарных организаций и возвращение контрольно-пропускных пунктов на границах палестинских территорий с Египтом и Иорданией под контроль палестинцев.

Аббас также призвал к проведению не позднее, чем через год, мирной конференции по урегулированию конфликта в секторе Газа, на которой, в частности, участники обсудят урегулирование ситуации на основе создания двух государств. Глава ПНА подчеркнул и необходимость признания Израилем палестинского государства.

Кроме того, Аббас трижды повторил, что палестинцы не покинут свои территории. "Палестина - наша родина. Это родина наших отцов и дедов. Она останется нашей. И если кто и уйдет, это будут оккупанты-узурпаторы", - заявил Аббас.