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Глава Миноброны Ирана призвал мусульманские государства прекратить отношения с Израилем

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде считает, что в качестве инструмента давления на Израиль мусульманским странам следует разорвать политические и экономические отношения с Израилем.

"Мусульманские государства не должны ограничиваться осуждением преступлений Израиля. Они, скорее, должны оказать давление на режим, чтобы тот прекратил геноцид, и подготовить почву для его краха, разорвав политические отношения с режимом, выслав его послов и прекратив взаимные экономические связи", - цитирует PressTV выступление министра перед ранеными ливанцами, которые пострадали в результате израильских авиаударов, и проходят лечение в иранских медучреждениях.

"Сионистские узурпаторы глубоко ошибаются, полагая, что акты террора могут разрушить фронт сопротивления, поскольку дух сопротивления победит сионистский режим. Идея джихада и сопротивления никогда не будет уничтожена бомбами и массовыми убийствами", - сказал Насирзаде.

Он отметил, что действия Израиля были бы невозможны без поддержки со стороны США и Запада.

"Невозможно понять, как мировой порядок, который пропагандирует Запад, привел к геноциду и нанесению ущерба гражданскому населению", - сказал министр.

Хроника 07 октября 2023 года – 27 сентября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Иран Азиз Насирзаде
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