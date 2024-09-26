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В "Хезболле" заявили о запуске 80 реактивных снарядов по городу Цфат в Израиле

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Движение "Хезболла" сообщило в четверг, что в ответ на удары Израиля по Ливану его бойцы атаковали город Цфат на севере Израиля, сообщает издание The National.

В движении отметили, что применили для атаки 80 реактивных снарядов. В "Хезболле" не уточнили, какие именно цели они атаковали.

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Также ранее в "Хезболле" сообщили, что задействовали средства ПВО и заставили два израильских самолета уйти из воздушного пространства Ливана.

Между тем премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, прибывший в четверг в Нью-Йорк, пообещал, что израильские военные продолжат удары по "Хезболле" вплоть до достижения всех целей. Он упомянул, что во время перелета в США он отдал с борта самолета приказ на ликвидацию в Бейруте командующего воздушными силами движения "Хезболла" Мухаммада Хуссейна Сарура.

Нетаньяху должен будет выступить на 79-й сессии Генассамблеи ООН в пятницу, где, вероятнее всего, затронет темы Ливана и сектора Газа.

Хезболла Израиль Цфат Ливан
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