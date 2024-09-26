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Командующий ВВС Израиля пообещал пресечь поставки Ираном оружия "Хезболле"

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Командующий ВВС Израиля генерал-майор Томер Бар в четверг заявил, что для вверенных ему войск основной задачей станет не позволить Ирану поставлять оружие ливанскому движению "Хезболла".

"Мы теперь намерены пресечь любую возможность доставки вооружения из Ирана в Ливан, с учетом того, чего лишилась "Хезболла" благодаря нам", - цитирует The Times of Israel обращение Бара к офицерам.

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"В череде приоритетов эта миссия станет первой", - подчеркнул генерал-майор.

Кроме того, он заявил, что ВВС готовятся содействовать Северному военному округу Армии обороны Израиля в случае, если поступит приказ начать наземное наступление на Ливан.

Тем временем, в "Хезболле" сообщили, что атаковали город Кирьят-Ата вблизи Хайфы при помощи 50 реактивных снарядов. До этого бойцы движения выпустили по Цфату на севере Израиля 80 снарядов.

Израиль Хезболла Ливан Иран
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