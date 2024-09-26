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Эрдоган заявил о готовности содействовать переговорам РФ и Украины

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Турция готова стать участником переговоров между Россией и Украиной с целью урегулирования украинского кризиса, заявил в четверг турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Турция, главный сторонник достижения мира между Россией и Украиной, готова принять участие в переговорах между двумя странами и хочет быть причастной к процессу по установлению регионального мира", - приводит его слова издание Daily Sabah.

Накануне на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, как сообщала пресс-служба турецкого президента, Эрдоган, говоря об украинском конфликте, "подчеркнул, что Турция готова выступить с самыми разными инициативами, в том числе взять на себя роль посредника для достижения прочного и справедливого мирного урегулирования".

Эрдоган отметил, что поддерживает суверенитет Украины, и напомнил, что Анкара с самого начала заявляла, что единственный путь к завершению конфликта - это диалог.

Турция Реджеп Тайип Эрдоган РФ Украина
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