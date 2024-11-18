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Bloomberg сообщил, что Эрдоган представит свой план по урегулированию на Украине

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече лидеров "группы двадцати" в Бразилии представит свой план урегулирования ситуации на Украине, пишет в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Эрдоган планирует представить предложение о заморозке конфликта по текущим линиям фронта", - говорится в сообщении.

Агентство напоминает, что лидеры G20 в понедельник собираются на саммит в Рио-де-Жанейро.

Ранее Эрдоган неоднократно заявлял, что Турция готова стать участником переговоров между Россией и Украиной с целью урегулирования кризиса.

Реджеп Тайип Эрдоган Турция Украина G20
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