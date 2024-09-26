Блинкен призвал глав МИД Армении и Азербайджана к скорейшему достижению мирного соглашения

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг на встрече с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым призвал как можно скорее достичь мирного соглашения.

"Блинкен воздал должное обоим министрам за успех, достигнутый Арменией и Азербайджаном на пути к прочному и достойному миру, и призвал обе страны к дальнейшему прогрессу в деле скорейшего заключения соглашения", - говорится в пресс релизе американского Госдепа, опубликованном по итогам встречи Блинкена с министрами "на полях" 79-й сессии ГА ООН.

Госсекретарь подчеркнул, что мирное соглашение принесет региону стабильность и процветание.

В июле Байрамов заявил, что Баку и Ереван продолжают переговоры, направленные на подписание мирного договора, однако назвал основным условием для этого прекращение территориальных претензий Армении к Азербайджану, что должно быть закреплено в правовых и политических документах, в том числе в армянской Конституции.

Армения и Азербайджан 30 августа 2024 года подписали Положение о совместной деятельности комиссий по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы. В настоящее время страны приступили к проведению внутригосударственных процедур в связи с утверждением данного документа.