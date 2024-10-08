Пашинян заявил о готовности заключить соглашение о мире с Азербайджаном в октябре

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Армения готова подписать соглашение о мире с Азербайджаном в течение октября, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Формулировки всех этих вопросов уже согласованы сторонами в проекте договора "Об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой", и мы готовы подписать этот документ уже в этом месяце, и это наша официальная позиция", - сказал Пашинян на заседании Совета глав стран СНГ.

По его словам, и Ереван, и Баку в течение последних месяцев заявляли, что проект договора "Об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой" согласован как минимум на 80 процентов.

"Недавно между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана была достигнута договоренность об активизации работ по завершению согласования проекта мирного договора. В принципе, мы можем действовать по следующей логике, что мы и предлагаем Азербайджану - подписать то, что уже согласовано, таким образом иметь мир не только де-факто, но и де-юре, и продолжить работу по всем остальным вопросам", - заявил Пашинян.

"Каким бы ни был мирный договор между Арменией и Азербайджаном, неизбежно останутся важные, принципиальные вопросы, которые надо будет согласовать, решить и подписать новые договоры", - добавил армянский премьер.

Более того, в условиях присутствия подписанного и ратифицированного мирного договора, решение остальных вопросов будет намного легче, поскольку обстановка в регионе будет другой.

Он отметил, что на данном этапе нужно принять решение по тому кругу принципиальных вопросов, которые смогут стать крепким фундаментом для мира между странами.

"Это вопрос обоюдного признания территориальной целостности друг друга. Это вопрос подтверждения отсутствия территориальных претензий друг к другу и обязательства не выдвигать таких претензий в будущем. Это вопрос соблюдения принципа неприменения силы и угрозы силой, невмешательства во внутренние дела друг друга, установления дипломатических отношений и создания двусторонних механизмов для выполнения обязательств, принятых сторонами мирным договором", - добавил Пашинян.

Как сказал премьер, правительство Армении "твёрдо стоит на позициях скорейшего установления мира на Южном Кавказе и вывода региона на стабильную и прогнозируемую траекторию развития с учётом интересов всех стран региона".

Пашинян напомнил, что в текущем году была проведена делимитация трех участков границы между Арменией и Азербайджаном на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, и на указанных участках межреспубликанская административная граница времен Советского Союза была воспроизведена уже как делимитированная межгосударственная граница.

"Это, несомненно, пример успеха. Другое важное событие произошло 30 августа текущего года, когда было подписано Положение о совместной деятельности государственных комиссий по делимитации государственной границы между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой", - резюмировал он.

По словам Пашиняна, процесс прохождения внутригосударственных процедур данного документа в Армении подходит к завершению, и уже в течение этого месяца парламент республики рассмотрит вопрос ратификации документа.

"Конституционный суд Республики Армения уже подтвердил соответствие подписанного положения Конституции Республики Армения, что означает, что признание территориальной целостности Азербайджанской Республики со стороны правительства Республики Армения на основе Алма-Атинской декларации, подразумевая всю территорию Советского Азербайджана, является конституционным, что, в свою очередь, означает, что в Конституции Армении нет никаких территориальных претензий к Азербайджану и к какой-либо другой стране", - сказал Пашинян.

Он добавил: "Мы исходим из твердого убеждения, что мир между Арменией и Азербайджаном не только возможен, но и достижим".