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Харрис обсудила с Зеленским его мирный план и американскую помощь Украине

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Вице-президент США Камала Харрис на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила о неизменности поддержки Киева Вашингтоном, стороны обсудили мирный план украинского лидера и американскую помощь, сообщил Белый дом.

"Они обсудили важность постоянной и решительной поддержки Украины со стороны США в ее защите от российской агрессии, планы президента Зеленского по достижению победы и усилия по обеспечению справедливого и прочного мира, основанного на воле народа Украины и Уставе ООН", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что стороны также затронули "последние события на поле боя", военную помощь США, "реформирование на Украине системы верховенства права и борьбу с коррупцией", американскую поддержку в укреплении украинской гражданской энергетической инфраструктуры.

Как сообщают СМИ, Харрис заявила журналистам в присутствии Зеленского, что в США "есть люди", которые "заставили бы Украину отказаться от значительной части ее суверенной территории, которые потребовали бы, чтобы Украина приняла нейтралитет, и потребовали бы, чтобы Украина отказалась от отношений в области безопасности с другими странами".

По ее словам, "это предложения о капитуляции, что опасно и неприемлемо" и "совпадает с предложениями (президента РФ - ИФ) Путина".

Вице-президент добавила, что "ничего, связанное с окончанием войны, не может быть решено без участия Украины" и сообщила, что довела эту позицию до мировых лидеров.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 сентября 2024 годаВоенная операция на Украине
Камала Харрис Украина США Владимир Зеленский Белый дом
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