Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в Индийском океане

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в акватории Индийского океана в 1002 км восточнее столицы Республики Маврикий - города Порт-Луи, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала службы, эпицентр зафиксированного в 22:20 по Москве в четверг землетрясения находился в 414 км северо-восточнее города Порт-Матюрен на острове Родригес в составе Республики Маврикий.

По интенсивности сотрясений землетрясение оценивается как "разрушительное".