Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано у берегов Новой Зеландии

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В Тихом океане вблизи Новой Зеландии зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,9, сообщает Алтае-Саянский филиал единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 02:59 (мск) во вторник землетрясения находился в 660 м северо-восточнее города Тауранга на Северном острове Новой Зеландии и в 472 км к югу от острова Рауль в составе архипелага Кермадек.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба оценила магнитуду землетрясения в 5,8. Очаг землетрясения, по ее данным, находился на глубине 10 км.