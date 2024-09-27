Блинкен обсудил с министром по стратегическим вопросам Израиля перемирие с "Хезболлой"

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил важность достижения соглашения о временном прекращении огня на израильско-ливанской границе с министром по стратегическим вопросам Израиля Роном Дермером в кулуарах 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Госдепартамент.

"Госсекретарь обсудил важность достижения соглашения о 21-дневном прекращении огня на израильско-ливанской границе (...), а также дипломатического урегулирования, которое позволит гражданским лицам по обе стороны границы вернуться в свои дома", - говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

По словам Блинкена, "дальнейшая эскалация конфликта только затруднит достижение этой цели".

Кроме того, госсекретарь и израильский министр обсудили продолжающиеся усилия по достижению прекращения огня в секторе Газа. Блинкен отметил, что "все стороны должны принять трудные решения, необходимые для достижения соглашения".

В свою очередь, канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявила, что Израиль продолжит обсуждение инициативы США по прекращению огня в ближайшие дни.

"Израиль разделяет цели возглавляемой США инициативы, направленной на то, чтобы люди, проживающие вдоль нашей северной границы, могли безопасно вернуться в свои дома", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что Израиль "ценит усилия США в этом отношении, поскольку роль США незаменима в укреплении стабильности и безопасности в регионе".

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Париж работает с США над предложением о временной паузе в боевых действиях между Израилем и "Хезболлой" - на 21 день.

Вместе с тем ряд стран, включая США, Австралию, Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, а также ЕС приняли заявление с требованием к Израилю и "Хезболле" прекратить огонь для создания условий для дипломатичного урегулирования. В свою очередь группа израильских министров призвала Нетаньяху отказаться от озвученной во время сессии Генассамблеи ООН идеи перемирия с "Хезболлой".