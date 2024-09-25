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Переговоры между Израилем и ХАМАС как никогда далеки от соглашения

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Переговорах между Израилем и движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа как никогда далеки от соглашения, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

По словам собеседников телеканала, обе стороны препятствуют переговорам.

Как заявили источники, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху становится все более несговорчивым. Они отметили, что в последнее время встречи на высоком уровне между США и Израилем непродуктивны.

В первую неделю сентября госсекретарь Энтони Блинкен пообещал, что США представят новое, окончательное предложение как Израилю, так и ХАМАС "в ближайшие дни".

Ранее израильский телеканал Channel 12 сообщил, что в Израиле скептически оценили переданные американскими чиновниками новые предложения Вашингтона по прекращению огня в секторе Газа, а в ХАМАС их отвергли.

По данным американских и израильских источников, Израиль "выразил сомнения" в отношении предложений, в том числе по пунктам, касающимся Филадельфийского коридора вдоль границы сектора Газа с Египтом, а также коридора "Нецарим", делящего анклав на северную и южную части.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. В ответ военные Израиля начали операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Израиль ХАМАС сектор Газа переговоры
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