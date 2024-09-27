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Инфляция во Франции в сентябре замедлилась сильнее прогноза

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в сентябре увеличились на 1,5% в годовом выражении. Об этом говорится в отчете Национального статистического управления Insee, представившего предварительные данные.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с августом, когда цены выросли на 2,2%.

Консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный Trading Economics, предполагал ослабление инфляции до 1,9%.

Потребительские расходы во Франции в августе увеличились на 0,2% относительно предыдущего месяца. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали их снижение на 0,1%, респонденты Trading Economics полагали, что показатель не изменится.

Франция
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