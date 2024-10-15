Во Франции в сентябре инфляция упала до 1,4%

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Во Франции в сентябре потребительские цены, гармонизированные со стандартами Евросоюза, увеличились на 1,4% в годовом выражении, минимальными темпами с марта 2021 года, по окончательным данным Национального статистического управления Insee.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с августом, когда цены выросли на 2,2%.

Предварительно было объявлено о повышении цен в сентябре на 1,5%, и аналитики не ожидали пересмотра, по данным Trading Economics.

В помесячном выражении цены упали на 1,3%, тогда как ранее сообщалось о снижении на 1,2%, и эксперты также не ожидали пересмотра показателя. В августе цены выросли на 0,6% относительно июля.

Потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, в сентябре увеличились на 1,1% в годовом выражении, а в помесячном упали на 1,3%, что является худшей динамикой за все время подсчета показателя, то есть с 1990 года. Предварительно сообщалось о повышении первого показателя на 1,2% и снижении второго на 1,2%. В августе они выросли на 1,8% и 0,5% соответственно.

Снижение цен в помесячном исчислении отчасти объясняется высокой сравнительной базой, поскольку в августе во Франции прошли Олимпийские игры, наложившиеся на традиционные летние каникулы, отмечает Insee.

Цены на энергоносители во Франции в сентябре упали на 3,3% в годовом выражении после роста на 0,4% в августе. Подъем цен на услуги замедлился до 2,4% с 3%. Стоимость продуктов питания увеличилась на 0,5%, как и в предыдущие два месяца, промышленных товаров - снизилась на 0,3%.