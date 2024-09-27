Поиск

В США почти 2 млн человек остались без электричества из-за урагана "Хелен"

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Обрушившийся на штат Флорида ураган "Хелен" вызвал перебои в подаче электроэнергии, сообщает в пятницу CNN.

Так, во Флориде без света остались около 1,3 млн человек, в Джорджии – более 500 тысяч, в Южной Каролине – около 110 тысяч, в Северной Каролине – около 30 тыс. жителей.

Ураган четвертой категории по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона достиг региона Биг Бенд на севере Флориды в четверг около 23:10 по местному времени (пятница 06:10 по Москве). Порывы ветра на тот момент достигали 225 км/ч. Далее ураган двинулся на штат Джорджия.

Вследствие урагана погибли не менее трех человек: один во Флориде и двое в Джорджии. Ураган вызвал в регионе проливные дожди и наводнения. Во Флориде выпало около 40 см осадков, в Джорджии и в Северной Каролине – более 33 см.

По данным Национального центра по борьбе с ураганами, к настоящему времени ураган ослаб до первой категории. Скорость порывов ветра достигает 145 км/ч. Он движется на северо-восток штата Джорджия со скоростью 42 км/ч. В субботу "Хелен" может достичь штата Теннесси.

В штатах Флорида, Джорджия, Северная Каролина, Южная Каролина, Алабама и Вирджиния введено чрезвычайное положение.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Разведка США заявила о риске силового ответа Москвы на разрешение Киеву бить вглубь РФ

Разведка США заявила о риске силового ответа Москвы на разрешение Киеву бить вглубь РФ

Что случилось этой ночью: пятница, 27 сентября

Фондовые индексы США выросли, S&P 500 обновил рекорд

Фондовые индексы США выросли, S&P 500 обновил рекорд

Пашинян заявил о готовности немедленно подписать мирное соглашение с Азербайджаном

Лавров призвал генсека ООН не допускать втягивания в "псевдомирные инициативы" по Украине

Лавров призвал генсека ООН не допускать втягивания в "псевдомирные инициативы" по Украине
Военная операция на Украине

Харрис обсудила с Зеленским его мирный план и американскую помощь Украине

Израиль за сутки нанес удары по примерно 220 объектам "Хезболлы" в Ливане

Израиль за сутки нанес удары по примерно 220 объектам "Хезболлы" в Ливане

Байден подписал законопроект о временном финансировании работы правительства

Байден подписал законопроект о временном финансировании работы правительства
Военная операция на Украине

Харрис пообещала продолжить военную поддержку Киева

Харрис пообещала продолжить военную поддержку Киева

США не намерены заявлять об изменениях по использованию Киевом дальнобойного оружия против РФ

США не намерены заявлять об изменениях по использованию Киевом дальнобойного оружия против РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });