Около 4 млн жителей США остались без электричества из-за урагана "Хелен"

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Обрушившийся на американский штат Флорида ураган "Хелен" вызвал, по последним данным, отключение электричества уже у примерно 4 млн человек, сообщает в пятницу CNN.

Так, в Южной Каролине без света остались более 1,3 млн человек, во Флориде - более 1,1 млн, в Джорджии - более миллиона, в Северной Каролине - почти 590 тысяч, в Теннесси - около 50 тыс. жителей.

Ранее в пятницу поступали данные о примерно 2 млн оставшихся без электричества жителях США.

Число погибших из-за урагана выросло до пяти. Ранее сообщалось о трех жертвах.

Двое погибли в Северной Каролине, двое - в Джорджии, один - во Флориде.

Ураган четвертой категории по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона достиг региона Биг Бенд на севере Флориды в четверг около 23:10 по местному времени (6:10 пятницы по московскому времени). Порывы ветра на тот момент достигали 225 км/ч. Ураган вызвал в регионе проливные дожди и наводнения.

По данным Национального центра по борьбе с ураганами, к настоящему времени "Хелен" растерял силу и теперь классифицируется как тропический шторм. Скорость порывов ветра достигает 112 км/ч. Шторм движется на север от штата Джорджия со скоростью 48 км/ч. К субботе "Хелен" может достичь штата Теннесси.

В штатах Флорида, Джорджия, Северная Каролина, Южная Каролина, Алабама и Вирджиния введено чрезвычайное положение.