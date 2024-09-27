Поиск

Около 4 млн жителей США остались без электричества из-за урагана "Хелен"

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Обрушившийся на американский штат Флорида ураган "Хелен" вызвал, по последним данным, отключение электричества уже у примерно 4 млн человек, сообщает в пятницу CNN.

Так, в Южной Каролине без света остались более 1,3 млн человек, во Флориде - более 1,1 млн, в Джорджии - более миллиона, в Северной Каролине - почти 590 тысяч, в Теннесси - около 50 тыс. жителей.

Ранее в пятницу поступали данные о примерно 2 млн оставшихся без электричества жителях США.

В миреТропический шторм "Хелен" усилился до ураганаТропический шторм "Хелен" усилился до ураганаЧитать подробнее

Число погибших из-за урагана выросло до пяти. Ранее сообщалось о трех жертвах.

Двое погибли в Северной Каролине, двое - в Джорджии, один - во Флориде.

Ураган четвертой категории по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона достиг региона Биг Бенд на севере Флориды в четверг около 23:10 по местному времени (6:10 пятницы по московскому времени). Порывы ветра на тот момент достигали 225 км/ч. Ураган вызвал в регионе проливные дожди и наводнения.

По данным Национального центра по борьбе с ураганами, к настоящему времени "Хелен" растерял силу и теперь классифицируется как тропический шторм. Скорость порывов ветра достигает 112 км/ч. Шторм движется на север от штата Джорджия со скоростью 48 км/ч. К субботе "Хелен" может достичь штата Теннесси.

В штатах Флорида, Джорджия, Северная Каролина, Южная Каролина, Алабама и Вирджиния введено чрезвычайное положение.

Флорида США Джорджия Южная Каролина Северная Каролина Теннесси
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Возможная наземная операция Израиля в Ливане будет быстрой

Возможная наземная операция Израиля в Ливане будет быстрой

Китай вывел на орбиту возвращаемый на Землю спутник

Умерла актриса Мэгги Смит

Умерла актриса Мэгги Смит

Финляндия предложила разместить штаб Северного командования НАТО у границы с РФ

Финляндия предложила разместить штаб Северного командования НАТО у границы с РФ

США перебросили в Грецию группу истребителей F-35A Lightning II

Разведка США заявила о риске силового ответа Москвы на разрешение Киеву бить вглубь РФ

Разведка США заявила о риске силового ответа Москвы на разрешение Киеву бить вглубь РФ

Что случилось этой ночью: пятница, 27 сентября

Фондовые индексы США выросли, S&P 500 обновил рекорд

Фондовые индексы США выросли, S&P 500 обновил рекорд

Пашинян заявил о готовности немедленно подписать мирное соглашение с Азербайджаном

Лавров призвал генсека ООН не допускать втягивания в "псевдомирные инициативы" по Украине

Лавров призвал генсека ООН не допускать втягивания в "псевдомирные инициативы" по Украине
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });