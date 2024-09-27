Министр обороны Израиля пообещал усилить удары по "Хезболле"

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о намерении усилить удары по объектам "Хезболлы" в Ливане и вернуть эвакуировавшихся с севера Израиля граждан домой, сообщает в пятницу The Times of Israel.

"Мы продолжим и активизируем эти усилия - мы планируем вновь сделать этот северный город безопасным и вернуть домой тех, кто эвакуировался", - сказал он во время визита в город Цфат.

Между тем обмен ударами между ЦАХАЛ и "Хезболлой" продолжился в пятницу. Базирующаяся в Ливане группировка запустила в сторону Израиля несколько ракет, в результате атаки был ранен один мужчина.

В свою очередь в ЦАХАЛ заявили, что боевая авиация нанесла удар по ракетной установке и другим целям на территории Ливана.

Также агентство САНА сообщает, что в результате одного из авиаударов Израиля по ливанской территории погибли девять мирных граждан. Также в результате удара по военному объекту на ливано-сирийской границе погибли пять сирийских солдат.